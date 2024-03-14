نزيف فى المخ والعين.. والد حبيبة الشماع يكشف موعد ومكان دفن جثمانها

كشف أيمن الشماع، والد حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق عن تفاصيل موعد ومكان دفن الجثمان عقب وفاتها مساء اليوم داخل المستشفي بعد تدهور حالتها الصحية، حيث تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

وقال والد ضحية سائق أوبر، إنه سيتم تشييع جثمان ابنته من مسجد الشرطة في التجمع الخامس بعد ظهر غدٍ الجمعة عقب إنهاء إجراءات خروجها من المستشفى.

في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن قفز فتاة من سيارة على طريق السويس بالقاهرة ناحية مدينة الشروق.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.