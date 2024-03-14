الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

فتاة الشروق
فتاة الشروق

لفظت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق" أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.

وأمرت النيابة، فى وقت سابق، بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة حبيبة الشماع في الشروق والشروع في خطفها، مما دفعها للقفز من السيارة وهي في طريق السويس بالقاهرة، ناحية مدينة الشروق.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

حبيبة الشماع فتاة الشروق غيبوبة وزارة الداخلية قسم شرطة الشروق

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