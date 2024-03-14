ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

لم تستطع حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق" و"فتاة أوبر"، الصمود أكثر من 3 أسابيع، حيث توفيت مساء اليوم الخميس، بعد مضاعفات تعرضت لها.

داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، قضت الشابة أيامها الأخيرة داخل العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يومًا بعد يوم.

وقالت مصادر إن إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة، أبلغت النيابة العامة لإنهاء إجراءات وتصاريح دفن جثة الفتاة حبيبة الشماع.

الرئيس السيسي يتدخل

قدّمت دينا إسماعيل، والدة "فتاة الشروق"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت في مداخلة هاتفية مع التليفزيون إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا".

وتابعت: "الرئيس السيسي قال (أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج).. طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وختمت حديثها قائلة: "بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة".

ماذا كشفت وزارة الداخلية عن الحادث البشع؟

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بـ القاهرة، ناحية مدينة الشروق، أثناء سيرها.

ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لديها إصابات بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي.

أحد شهود الواقعة أكد أنه أثناء سيره على طريق السويس شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي التي كانت تستقلها أثناء سيرها.

توقف الشاب لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها “تابعة لتطبيق نقل ذكي”، ولدى محاولة قائد السيارة “معاكستها” قفزت من السيارة خشية تحرشه بها وتم نقلها إلى المستشفى.

هل ألقي القبض على المتهم؟

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السائق وألقت القبض عليه:

تبيّن أن له معلومات جنائية ومقيم في نطاق محافظة الجيزة.

بمواجهته أقر أنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لرش معطر إلا أنه تفاجأ بالمدعوة حبيبة تقفز خارج السيارة.

قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.

ماذا قالت شركة أوبر؟

عبّرت عن حزنها لما تعرضت له حبيبة الشماع، التي دخلت في غيبوبة على أثر القفز من سيارة أحد العاملين لدى الشركة، لخشيتها من التحرش بها.

قالت الشركة في بيانها: "ندعو لحبيبة بالشفاء العاجل وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة".

أكدت شركة "أوبر" على احترامها الكامل لمشاعر أسرة "حبيبة" وكل مَن تألموا لأجل الشابة، وكذلك لسير التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في مصر بشأن الواقعة.

شددت الشركة على أنها تأخذ أي واقعة تهدد سلامة العملاء على محمل الجد.

قالت إن هناك فريقا مختصا يعمل تحت إجراءات صارمة تنص عليها سياسات الشركة على مستوى العالم.

وأضاف البيان: "لدينا فريق للاستجابة للحوادث (IRT)، وهو متاح لـ24 ساعة على مدار الأسبوع، ويخص بالرد السريع على أية حوادث يجري الإبلاغ عنها حول العالم، ويتخذ هذا الفريق إجراءات التحقيق الداخلية فور الإبلاغ عن الواقعة".

من هي حبيبة الشماع؟

تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الآثاث والديكور.

من هو المتهم بقتل حبيبة الشماع؟

يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.