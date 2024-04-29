الإثنين 29 أبريل 2024
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أستاذ استثمار: استراتيجية الدولة الأساسية توطين الصناعة (فيديو)

الصادرات
الصادرات

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الصادرات هي أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قدرة الاقتصاد الوطني على المساهمة في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الدولة المصرية أدركت وخططت ووضعت بنية استراتيجية لتكون الصادرات من الأهداف الأساسية لمعالجة بعض المشكلات، إضافة إلى توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة.

وأضاف الشوادفي، خلال ماخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن  مصر نجحت في معالجة بعض المشكلات، مثل إعادة هيكلة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة المدفوعات، إضافة إلى أهمية توفير عملة أجنبية وضخها في الخزانة المصرية. 

مصر نجحت في معالجة إعادة هيكلة التجارة الخارجية

وتابع أستاذ الاستثمار، بأن الصادرات التي تستهدف الدولة تصديرها هي الصادرات الصناعية القائمة على معرفة الصادرات التنافسية، موضحًا أن استراتيجية الدولة الأساسية هي توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة ومعقدة وكثيفة بهدف أن تحل المشكلات المختلفة.

أستاذ استثمار ستراتيجية الدولة الأساسية صناعات توطين الصناعة التجارة الخارجية الاقتصاد العالمي

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