الجمعة 19 أبريل 2024
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مصر

وزير الشباب يصدر قرارًا بإنشاء وحدة الجينوم الرياضي لاكتشاف الموهوبين

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،

‏‎أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بإنشاء وحدة الجينوم الرياضي، وذلك بهدف تعزيز استخدام تطبيقات الجينوم في تحسين الأداء الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية، حيث تختص هذه الوحدة في عمل التحاليل الجينية للموهوبين رياضيا.

‏‎أكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية سياسية تعكس اهتمام الدولة العميق بالشباب المصري، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم، وحرصًا على بناء أجيال رياضية قوية قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.. مضيفا أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بالابتكار والتقدم في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر.

‏‎وأوضح الوزير أن الوحدة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة العلمية للكشف عن الموهوبين، وستقوم بالعديد من الامور الهامة ومنها: "تحليل الجينات الخاصة بالرياضيين لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، تصميم برامج تدريبية وتغذية مُخصصة لكل رياضي، بناءً على نتائج تحليل الجينات، تقديم رعاية صحية متخصصة وفعالة للرياضيين، وذلك لمنع الإصابات وتحسين الأداء".

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‏‎وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن إستخدام تطبيقات الجينوم الرياضي في تحسين الأداء الرياضي يهدف إلى: "تحسين تخطيط التدريب والتغذية الشخصية، تقديم رعاية صحية متخصصة وفعالة تماشيًا مع النهج الحديث في مجال الطب الرياضي" والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي والأولمبي.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موضحا على ان الوحدة في حالة انعقاد دائم بالتعاون مع اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة من اجل تحقيق اقصي استفادة من المشروع واكتشاف الموهوبين.

سحب عينات 60 رياضي

‏‎الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي قامت بتنفيذ برنامج تدريبي، والذي استهدف أخصائي التغذية واستخدام نتائج التحليل الجيني لتحسين الأداء الرياضي.

ومن المقرر ان تعمل الوحدة بالتعاون مع اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، حيث قامت وحدة الجينوم الرياضي برئاسة الباحث محمد حسني، بسحب عينات 60 رياضي، بإلإضافة إلى انه من المقرر تسليم الاسبوع المقبل 53 عينة والتي قد تم سحبها سابقا من ابطال مصر الرياضيين الاولمبيين المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

‏‎ويُعد إنشاء وحدة الجينوم الرياضي خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي واكتشاف الموهوبين رياضيا.

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