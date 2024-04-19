الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وظائف جهاز شئون البيئة للخريجين الشباب 2024

فتح باب التعيين فى وظائف شئون البيئة للخريجين الشباب 2024 بهذه الشروط

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تواصل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل 24 وظيفة شاغرة لدى جهاز شئون البيئة، فى تخصص باحث شئون بيئية ثالث والذى يختص بتقييم التأثير البيئي للأنشطة والمشروعات المختلفة وتحليل التغييرات البيئية وتقديم التقارير الفنية الخاصة بها.

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 وظائف جهاز شئون البيئة للخريجين الشباب 2024


يستمر تلقى طلبات شغل تلك الوظائف خلال الفترة بين 1/4 /2024 و30/4/2024، ويتم التقديم إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية:  الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة،  إيصال الإيداع البنكي، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال.

 

المهارات المطلوبة في وظائف جهاز شئون البيئة للخريجين الشباب 2024


يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية، والتى تشمل الاشتراك في دراسة تقييم التأثير البيئى للأنشطة والمشروعات المختلفة، واعداد التقارير الفنية المحلية والاقليمية والدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، وكذلك اعداد التقارير ودراسات خاصة بالتغيرات المناخية ونظم الادارة البيئية، وأن يقوم بتلخيص نتائج التقارير المعروضة عن تنفيذ الانشطة والمشروعات من الناحية البيئية ويعرضها علي رئيسه المباشر للاستفادة منها، وأداء مايسند اليه من أعمال اخرى مماثلة لطبيعة عمل الوظيفة.

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أما فيما يخص المهارات الفنية، فيتطلب الأمر المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، إجادة الحاسب الالى وتطبيقاته المختلفة، الإلمام بالقوانين واللوائح والأنشطة التى تحكم نظم العمل، القدرة على الملاحظة والتحليل، القدرة علي العمل بالجماعى، والقدرة علي إدارة الوقت.


شروط وظائف جهاز شئون البيئة للخريجين الشباب 2024


يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام، وكذلك الحصول على مؤهل عال- بكالريوس علوم بتقدير لا يقل عن جيد.
- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
- في حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

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