حتى 19 مايو.. تلقى طلبات شغل وظائف شاغرة بجامعة المنصورة

تواصل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الحكومية الشاغرة لدى جامعة المنصورة فى إدارات التطوير المؤسسى ونظم المعلومات والتحول الرقمى.

يستمر فتح باب التقديم للوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 2024/04/15 و2024/05/19، وتقدم الطلبات بمقر الأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او خارجها

شروط المتقدمين

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها اجتياز البرامج التدريبية التى يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وكذا الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

ترفق طلبات التقديم بالمستندات الآتية:1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة

الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- على أن يرفق بالطلب عدد ( 1 ) أصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.