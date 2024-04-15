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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: تنفيذ قرارات ترقية دفعات جديدة من الموظفين فى 49 جهة حكومية

قرارات ترقية الموظفين
قرارات ترقية الموظفين

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارات ترقية دفعة جديدة من الموظفين على مستوي  49 جهة خلال الربع الأول من العام الحالى 2024، بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم. 

قرارات ترقية الموظفين

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، شملت قرارات الترقية الجهات الآتية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الصحة والسكان، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، جامعة أسيوط، جامعة المنوفية، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد، جامعة جنوب الوادى، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة الأزهر، جامعة مطروح، جامعة الأقصر، جامعة الوادى الجديد، جامعة السويس، جامعة كفر الشيخ.

كما شملت القرارات كلًا من معهد التخطيط القومى، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، مستشفى الراجحى للكبد بجامعة أسيوط، مستشفى بنها الجامعى، مستشفيات جامعة قناة السويس.

صرف حافز الترقية

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، حسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.

ويستحق الموظف المرقى للدرجة الوظيفية الأعلى حافز بنسبة (5%) من أجره الوظيفي بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

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