فتح التقديم لوظائف شاغرة فى عدة إدارات بجامعة أسوان.. التنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة جامعة أسوان لشغل عدد من الوظائف الشاغرة القيادية لديها فى إدارات العلاقات العامة والإعلام، المراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

يبدأ التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من يوم 15 /4 /2024 حتى 15 /5 /2024، علي أن يقدم الطلب باسم الدكتور/ رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة علي أن تسلم باليد ولن يلتفت إلي الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ نشر الإعلان أوبعد انتهاء تاريخ النشر أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة.. المزيد من التفاصيل علي موقع جامعة أسوان https://aswu.edu.eg.

وظائف حكومية شاغرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة الأول "أ"، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية:

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضحًا به:

تاريخ الميلاد، المؤهلات العلمية، الدورات التدريبية، تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن آخر سنتين، الإجازات الخاصة، الوظائف القيادية والإشرافية التى شغلها المتقدم، الخبرات النوعية والزمنية التى تتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، السيرة الذاتية، صورة من شهادات الدورات الحاصل عليها، صورة بطاقة الرقم القومى، شهادة الميلاد، بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى تطوير الوحدة أو الإدارة التى يعمل بها مؤيدا بالمستندات، المؤهلات العلمية، تصوره بشأن تطوير أداء الوظيفة المتقدم لشغلها، موافقة جهة العمل معتمدة، عدد 4 صور شخصية وصورة الرقم القومي، شهادة قانونية من الإدارة القانونية، موضحًا بها عدم الحصول على جزاءات أو الإحالة لمجالس التأديب أو الإحالة إلى التحقيق.