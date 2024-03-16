وظائف للشباب من الجنسين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لعدة وظائف بمرتبات مجزية، تتمثل في وظيفة مفهرس مكتبات من كلا الجنسين، ووظيفة فني طلاء ودهانات، في إطار حرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالسفارة للعمل بها.

المؤهلات المطلوبة في وظائف السفارة الأمريكية

1- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في فهرسة الكتب العربية.

2- إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية.

3- أن يكون المتقدم حاصلًا علي مؤهل عالي ( وثائق ومكتبات).

كما أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، في وقت سابق، عن حاجتها لفني طلاء ودهانات، موضحًة أنها تسعى إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع.

شروط شغل الوظيفة

1- يجب أن يكون لدى المتقدمين عامين من الخبرة العملية ومعرفة شاملة بالدهانات والمذيبات والمواد المضافة للطلاء.

2- يجب أن يكون المتقدمون أيضًا قادرين على أداء جميع الواجبات الوظيفية بمسؤولية لتجنب مخاطر السلامة أو الصحة.

3- مطلوب على الأقل معرفة محدودة باللغة الإنجليزية (القراءة والكتابة والتحدث).

المستندات المطلوبة بوظائف السفارة الأمريكية

1- صور البطاقة الشخصية وتكون سارية.

2- المؤهل الدراسي.

3- الشهادة العسكرية (للرجال).

طريقة التقديم علي وظائف السفارة الأمريكية

على الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالوظيفة، واختيار الوظيفة المراد التقديم لها، ثم يتم ملء جميع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف.