الإثنين 29 أبريل 2024
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دبلوماسى سابق: التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة دائمًا فى سبيل إنهاء الحرب (فيديو)

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن دعم وتقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان مهم جدًا، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة دائمًا في سبيل إنهاء الحرب.

وأضاف الحفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، مهمة جدًا، وتؤكد تفعيل دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

أهمية لقاء سامح شكري مع ممثل الاتحاد الأوروبي

وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق أنها مرحلة تفصيلية فيما يتعلق بالترتيبات التي تسعى دولة إسرائيل إلى اتخاذها، سواء فيما يتعلق بالتهجير القسري داخل القطاع، أو الاعتداء على مدينة رفح الفلسطينية، الذي يمثل خطرًا كبيرًا ما يوضح أهمية هذا اللقاء.

وأشار إلى أن الاتساق بين ممثلي الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية ومصر للعمل معًا بهدف منع حرب، والدفع في تجاه عدم تدهور الأوضاع بشكل أكثر داخل قطاع غزة، ويجرى تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، والتفكير فيما بعد حرب غزة وما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني.

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