رئيس الوزراء: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات إلى غزة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليًا، مشددًا على أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بجلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر إلى غزة.

وتابع أن قطاع غزة في حاجة إلى عقود؛ من أجل إعادة الإعمار مرة أخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل مؤخرًا إلى الرياض، لحضور الدورة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال يومي 28 و29 أبريل، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي موضوع "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" ويركز موضوعيًا على مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، وبهدف إيجاد حلول مشتركة ومعالجة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة لخلق تأثيرات عالمية إيجابية للجميع.