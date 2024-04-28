الرئيس السيسى: مصر لديها كوادر بشرية متقدمة وهناك دول استفادت من البرمجيات بشكل كبير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لديها كوادر بشرية متقدمة، مشيرًا إلى أن هناك دولًا بها عدد سكان قليل للغاية، واستفادت من البرمجيات بشكل كبير.

نصيحة للمواطنين المصريين

ووجّه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، نصيحة للمصريين قائلًا: "يا مصريين إذا كنتوا عاوزين تعملوا لأولادكم فى المدارس حاجة جيدة لازم تكون بوصلتنا كمصريين نحو هذا التوجه من البيانات والحوسبة السحابية، خاصة أن 90% من مصر صحراء خالية لا يوجد بها غير الإنسان المتعلم".