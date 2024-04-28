الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأوقاف الإسلامية بالقدس: 400 مستوطن اقتحموا الأقصى فى سادس أيام عيد الفصح

الأقصى
الأقصى

قالت هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، إن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى منذ الصباح في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتتزايد انتهاكات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس خلال السنوات الأخيرة، وزادت حدة تلك الانتهاكات في الفترة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 478 شخصًا في الضفة الغربية، بينهم 122 طفلًا و4 نساء وأكثر من 16 أسيرًا.

الأوقاف الإسلامية القدس الأقصي سادس أيام عيد الفصح الضفة الغربية 7 أكتوبر الماضي استشهاد 478

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