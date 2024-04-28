الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية يفند سيناريوهات ما بعد الغضب الإسرائيلى من نتنياهو (فيديو)

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية

تحدث الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، عن الوضع الراهن في قطاع غزة وسيناريوهات ما بعد الغضب الإسرائيلي من نتنياهو، مؤكدًا أن الفجوة بين الأطراف مازالت كبيرة، والفكرة الأساسية تتعلق بنهاية الحرب على غزة من منظور المقاومة.

وأكد شهاب، خلال حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة لا ترغب في التفاوض على قضية الأسرى دون ضمانات بأن الحرب ستنتهي، وهنا يكمن الجدل حول نهاية الحرب، حيث لم يكن نتنياهو مؤيدًا لهذا السيناريو، ولا الحكومة، ولا حتى الرأي العام، ومع ذلك، يظل وجود الأسرى قضية حساسة تُستخدم كورقة أساسية في عملية الضغط على الجبهة الداخلية.

وأشار أيضًا إلى التطورات في تل أبيب، حيث بدأت المظاهرات تتسع بشكل كبير، موضحًا أنه في حال فشل الحكومة الحالية، التي قدمت العديد من الوعود على مدى 7 أشهر، ومع استمرار القتل والدمار، قد يكون لهذا تأثير على إطلاق سراح الأسرى. 

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