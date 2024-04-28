الأحد 28 أبريل 2024
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للتيسير على الشعب.. وزير الاتصالات: 170 خدمة تقدم عبر منصة مصر الرقمية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم العمل على تقديم خدمات ميسرة للشعب المصري، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ضمن التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبتكار الرقمي، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية، أصبحت عليها 170 خدمة رقمية. 

 ربط 100 خدمة وأصبحت ممكينة

وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته خلال "افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية"، أن التحول الرقمي معناه ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين، مؤكدًا أنه في عام 2020 اكتملت البنية التحتية الرقمية وتم ربط 100 خدمة وأصبحت ممكينة.

وزير الاتصلالات 170 خدمة منصة مصر الرقمية التحول الرقمي 8 مليون

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