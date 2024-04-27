السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"حياة كريمة" تنظم قافلة شاملة في الشرقية.. "إكسترا نيوز" ترصد التفاصيل

حياة كريمة
حياة كريمة

رصدت مونيكا مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز "، تفاصيل تنظيم مؤسسة "حياة كريمة "، قافلة طبية وبيطرية بقرية نبتيت بالشرقية، حيث تتم بالتنسيق مع جامعة الزقازيق وادارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقالت مراسلة الفضائية خلال مداخلة هاتفية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حرصا من المؤسسة والدولة والقيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والقرى النائية والمحافظات الحدودية.

وأضافت، أن القافلة بدأت منذ ٩ صباحًا في مركز الشباب داخل القرية، وشهدت توافد المواطنين للاستفادة من المبادرة التي شملت العديد من التخصصات الطبية، منها أمراض الصدر والباطنة والعظام وأمراض الرمد وسيارة للتوعية بتنظيم الأسرة والزيادة السكانية.


 

مؤسسة “حياة كريمة قافلة طبية وبيطرية نبتيت بالشرقية اكسترا نيوز بتنظيم الاسرة المواطنين

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