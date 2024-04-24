"إكسترا نيوز" تبرز جهود القوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات المياه بسيناء

أنجزت القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية في سيناء ضمن خطة الدولة لتنمية شبه الجزيرة، على مدار السنوات الماضية، منها مشروعات خاصة بالمياه والطرق والإسكان.

وقدمت فضائية "إكسترا نيوز" عرضًا تفصيليًا لعدد من المشروعات الخاصة بالمياه التي أسهمت القوات المسلحة في تنفيذها بسيناء، كالتالي:

- محطة تحلية مياه البحر بمدينة طابا بطاقة 1500م3/ يوم.

- محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس ملعب بطاقة 1500م3/ يوم.

- محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/ اليوم.

- محطة تحلية مياه البحر بمدينة الريسة بالعريش بطاقة 10 ألف م3/ اليوم.

- تنفيذ وتطوير خطوط مياه وروافع مياه بمدينتي الطور وسانت كاترين.

- نقل خطوط المياه والصرف المتعارضة مع تطوير شرم الشيخ.

- رفع كفاءة وتشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.

- تصميم وتنفيذ 4 محطات تحلية مياه بطاقة 200 م3/ اليوم.

- تطوير محطة تحلية المياه بالشيخ زويد بطاقة 5 آلاف م3/ اليوم.

- تطوير محطة تحلية مياه البحر بالعريش بطاقة 100 ألف م3/ اليوم.