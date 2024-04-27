محلل سياسي: الاحتجاجات الطلابية بالجامعات في الولايات المتحدة أدت إلى تغير السياسات الامريكية

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن المشهد الحالي يشهد تنديدا سياسيا كبيرا بكل الجرائم التي يقوم بها قوات الاحتلال من كل الدول كما يتم تنظيم مظاهرات، كما أن هناك جامعات أمريكية وأوروبية تدين بشدة الهجمات على قطاع غزة، ومايجري في الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة طلابيّة واحتجاجية تدعم الحق الفلسطيني.

وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الامريكية أدت إلى تغير السياسات الأمريكية وكما رأينا في عام 1967 عندما انتفاضة الجامعات ضد السياسات الأمريكية في حربها على الفيتنام تغيرت السياسية وأيضا عندنا حدثت انتفاضة طلابية الجامعات الأمريكية ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا تغيرت السياسية.

شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في غزة والاجتياح البري في القطاع، والتي بدأت في الشمال ثم ذهبت لخان يونس وعادت الآن إلى وسط القطاع، وهذا جزء من العملية العسكرية التي تقوم بعمليات تدمير هائلة لهذه المحافظة بعدما شهدت المناطق الأخرى تدميرا واسعا.