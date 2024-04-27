السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل فضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن أكثر من 4000 شاحنة مساعدات مرت عبر معبري رفح وكرم أبوسالم تجاه قطاع غزة، وذلك منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة أن وجود تكدس كبير من الشاحنات في محيط معبر رفح وسط عراقيل كبيرة تقوم بها إسرائيل لمنع المساعدات عن قطاع غزة، معلنًا عن دخول 6 شاحنات تحمل الوقود لدعم القطاع الطبي ودعم القطاع بشكل عام اليوم.

استقبال مئات المصابين الفلسطينيين من القطاع

وكشف عن  استقبال مئات المصابين  الفلسطينيين من القطاع من أوائل شهر أبريل إلى قطاع غزة حيث يخضعون للفحوصات الطبية الأولية ثم نقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة التي خُصصت لهم للعلاج.

4000 شاحنة اكسترا نيوز تكدس مئات الشاحنات رفح الاحتلال وكرم أبو سالم مئات المصابين الفلسطينيين

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