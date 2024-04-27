إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

رصد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل فضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن أكثر من 4000 شاحنة مساعدات مرت عبر معبري رفح وكرم أبوسالم تجاه قطاع غزة، وذلك منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة أن وجود تكدس كبير من الشاحنات في محيط معبر رفح وسط عراقيل كبيرة تقوم بها إسرائيل لمنع المساعدات عن قطاع غزة، معلنًا عن دخول 6 شاحنات تحمل الوقود لدعم القطاع الطبي ودعم القطاع بشكل عام اليوم.

استقبال مئات المصابين الفلسطينيين من القطاع

وكشف عن استقبال مئات المصابين الفلسطينيين من القطاع من أوائل شهر أبريل إلى قطاع غزة حيث يخضعون للفحوصات الطبية الأولية ثم نقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة التي خُصصت لهم للعلاج.