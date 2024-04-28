الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس جامعة سوهاج يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات نهاية العام (فيديو)

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن آخر استعدادات الجامعة لاستقبال الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة تستعد للامتحانات عبر عدة محاور.

وأضاف النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة تستعد للامتحان من خلال محاور متعددة، الأول عن طريق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيما يخص اللجان المرافقة، وما يتبع ذلك من تصحيح كنترولات وتسليم الأسئلة، ووحدات تقويم الامتحانات.

تجهيزات في المدرجات وهناك مبردات ومكيف صحراوي داخل المخيمات

وتابع رئيس جامعة سوهاج أن هناك تجهيزات في المدرجات والمخيمات، وهناك مبردات ومكيف صحراوي داخل المخيمات، والامتحان باستخدام الكمبيوتر، وهذا النظام مطبّق داخل معظم كليات الجامعة، وفي كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبعد أن يجيب الطالب عن الأسئلة من خلال الكمبيوتر تخرج له درجة الامتحان أمامه.

رئيس جامعة سوهاج العام الدراسي التكنولوجيا المخيمات مبردات أعضاء هيئة التدريس

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