رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن المجلس استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنصيبه لفترة رئاسية جديدة، متمنين التوفيق والسداد فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، والتى جاء فى مقدمتها استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية العام، والتأكيد على سرعة إعلان جداول الامتحانات على المواقع الإلكترونية للكليات قبل بدئها بفترة كافية، وضرورة توفير جميع السبل التى تحقق انضباط ونجاح سير أعمال.

وأشار النعماني، إلى أنه خلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تفعيل دور التحالفات الإقليمية التى تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التى تحظي برعاية ودعم رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الاجتماع بحث أيضًا سبل توسع الجامعات فى الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لتحقيق مردود اقتصادي إيجابي على المجتمع، وزيادة النشر العلمى فى المجلات المعروفة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية.

وأوضح النعماني، أن الدكتور أيمن عاشور، أشاد خلال الاجتماع بدور الجامعات فى إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل المحافظات، وأثنى أيضًا على جهود الجامعات فى تنمية الوعي الطلابي، عن طريق تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية وتنظيم الرحلات الطلابية للمشروعات القومية الضخمة، إلى جانب تنمية الولاء والانتماء لديهم لمواجهة الأفكار الهدامة التي تمثل خطرًا على المجتمع.