الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 11 عنصرًا إجراميًا بمخدرات قيمتها 3 ملايين جنيه فى سوهاج والشرقية

حملات أمنية
حملات أمنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتي "سوهاج- الشرقية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالي: 

مديرية أمن سوهاج

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة جرجا  وبحوزته "3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 فرد- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مكبس يدوى- ميزان حساس".

txt

النيابة العامة تحقق مع 3 تجار مخدرات في قنا

مديرية أمن الشرقية

ضبط 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم "10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى- عدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض".

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش".

ضبط "4 عناصر إجرامية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم "4٫800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الهيروين".

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو".

ضبط "عنصر إجرامى" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الهيروين". 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2٫950) مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الشرقية سوهاج مديرية أمن سوهاج مخدر الحشيش مديرية أمن الشرقية مركز شرطة بلبيس الهيروين

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

قيادى بحماس يكشف مصدر سلاح المقاومة بالضفة الغربية

قصة فيلم الرعب بالقضيَّة رقم 1820 الذى عاشته مصر وعلاقة الـDark Web

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا