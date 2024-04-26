ضبط 11 عنصرًا إجراميًا بمخدرات قيمتها 3 ملايين جنيه فى سوهاج والشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتي "سوهاج- الشرقية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالي:

مديرية أمن سوهاج

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة جرجا وبحوزته "3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 فرد- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مكبس يدوى- ميزان حساس".

مديرية أمن الشرقية

ضبط 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم "10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى- عدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض".

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش".

ضبط "4 عناصر إجرامية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم "4٫800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الهيروين".

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو".

ضبط "عنصر إجرامى" بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الهيروين".

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2٫950) مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.