الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الاتصالات: نستهدف تشغيل مركز "إبداع مصر الرقمية" فى كل محافظة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نستهدف تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية فى كل محافظة، مضيفًا: لدينا مهارات كبيرة من التدريب، والوزارة ضاعفت حجم المتدربين ووصلوا إلى 400 ألف متدرب فى عام 2024، حيث تمت مضاعفة الموازنة 34 مرة من 50 مليون جنيه لـ مليار و700 مليون جنيه.

وأوضح وزير الاتصالات، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنه أصبحت لدينا 23 مركزًا لمصر الرقمية فى كل المحافظات، و205 ملايين دولار لرفع قدرة الإنترنت فى مصر، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى إفريقيا فى سرعة الإنترنت.

وأوضح أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تتجه إلى مراكز بيانات عملاقة، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات تعد على مستوى عال وجاهزة لاستقبال عدد ضخم من الحواسب الآلية، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية المتخصصة في حفظ وتخزين البيانات الرقمية، والتي تتاح لعدد ضخم من المؤسسات، تعمل على الاستثمار مع مصر، لأن بها مراكز بيانات عملاقة.

وزير الاتصالات مركز إبداع مصر الرقمية متدرب 700 مليون جنيه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية وتخزين البيانات

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