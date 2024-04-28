وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الأول فى سرعة الإنترنت الثابت بإفريقيا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول في سرعة الإنترنت في إفريقيا، مشيرًا إلى النجاح في مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت 11 ضعفًا عن عام 2022.

وتابع وزير الاتصالات، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أننا نسعى لانتشار المدارس التكنولوجية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إنشاء جامعات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الوزارة لديها 12 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لبناء جيل جديد من الفنيين المهرة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على الوصول إلى 27 مدرسة تكنولوجية في جميع المحافظات.