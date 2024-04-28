القاهرة الإخبارية: توقعات بإصدار المحكمة الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن هناك توقعات بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت هذا الأسبوع.

وفقًا لهذه الوسائل قد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

وذكرت هذه الوسائل أنه في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.