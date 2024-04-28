"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف المناطق الشرقية لـ خان يونس

قال إعلام فلسطيني، إن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات تجاه مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا يستهدف المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتتزايد انتهاكات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس خلال السنوات الأخيرة، وزادت حدة تلك الانتهاكات في الفترة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 478 شخصًا في الضفة الغربية، بينهم 122 طفلًا و4 نساء وأكثر من 16 أسيرًا.