الرئيس: "ركزوا على مجالات التكنولوجيا وفى بلاد كل مواطن فيها بينتج 100 ألف دولار"

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نصيحة لكل أسرة مصرية لديها أبناء في المراحل التعليمية الثانوية والإعدادية، قائلًا: "إذا كنتوا عايزين تعملوا مستقبل جيد لأبنائكم وبلدكم، ركزوا على مجالات التكنولوجيا والاتصالات".

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هناك دول عدد سكانها بسيط للغاية لا يتعدى ملايين على صوابع اليد، وتعمل بالمستوى الثالث في مجال تكنولوجيا والاتصالات، ففي تلك الدول يعمل أكثر من 500 ألف من سكانها في تلك المجالات، وكل فرد ينتج 100 ألف دولار".

وتابع: "عارفين يعني إيه 500 ألف مواطن في دولة واحدة، كل مواطن يعمل 100 ألف دولار؟ يعني 70 مليار دولار".