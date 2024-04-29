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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تساقط قذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

قصف
قصف

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بأن هناك تساقط لقذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل وقع 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34٫454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77٫575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

لقاهرة الإخبارية قذائف قطاع غزة مخيم البريج الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية

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