الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس عن إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية: "لسنا أغنياء وعايزين نبقى كمخلوقات الله"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيتم تنفيذ مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مركز الدولة للبيانات والحوسبة السحابية، اليوم الأحد، أنه عندما تم تكليفه بمهمة تخطيط المدينة وفق المعايير المناسبة، أعطى التعليمات بجعل المدينة رقمية.

وأوضح أن الشركة المتخصصة طلبت إجراء تغييرات واسعة النطاق على المفهوم الهندسي الذي تدرسه المدينة، وهو ما ترتب عليه تكاليف باهظة.

وتابع: "قد يقول الناس في مصر، لماذا تنفقون الكثير؟ هل لدينا أي خيار آخر؟ إما أن نبقى كمخلوقات الله الموجودة في العالم، أو نبقى متخلفين ويبقى العالم بسيطًا وببساطة لأننا لسنا دولة غنية".

العاصمة الإدارية مدينة العدل مركز الدولة للبيانات والحوسبة السحابية مخلوقات الله

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