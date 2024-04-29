مدبولى: ما يحدث فى غزة عقاب جماعى.. ومعبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة

أدان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تدمير أكثر من 84% من المنشآت الصحية، والنظام التعليمي خارج الخدمة، وتدمير البنية التحتية في فلسطين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بجلسة على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في السعودية، أن ما يحدث في غزة عقاب جماعي، مؤكدًا الاستمرار في توصيل وإدخال المساعدات، مؤكدًا أن معبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وصل مؤخرًا إلى الرياض لحضور، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدورة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال يومي 28 و29 أبريل.

يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي موضوع "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ويركز موضوعيًا على مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية. وبهدف إيجاد حلول مشتركة ومعالجة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم، لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة لخلق تأثيرات عالمية إيجابية للجميع.