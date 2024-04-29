الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: ما يحدث فى غزة عقاب جماعى.. ومعبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أدان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تدمير أكثر من 84% من المنشآت الصحية، والنظام التعليمي خارج الخدمة، وتدمير البنية التحتية في فلسطين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بجلسة على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في السعودية، أن ما يحدث في غزة عقاب جماعي، مؤكدًا الاستمرار في توصيل وإدخال المساعدات، مؤكدًا أن معبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وصل مؤخرًا إلى الرياض لحضور، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدورة الاستثنائية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال يومي 28 و29 أبريل.

يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي موضوع "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ويركز موضوعيًا على مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية. وبهدف إيجاد حلول مشتركة ومعالجة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم، لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة لخلق تأثيرات عالمية إيجابية للجميع.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمنتدى الاقتصادي العالمي المنشأت الصحي فلسطين معبر رفح عقاب جماعي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": تساقط قذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

"الزراعة": توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

أستاذ جهاز هضمي: الدولة صنعت دواء لعلاج فيروس سي وسيوفر محليًا

خبير علاقات دولية: وقف نزيف الدم الفلسطينى أولوية مصرية فى حرب غزة

الرئيس السيسى يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

الرئيس عن إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية: "لسنا أغنياء وعايزين نبقى كمخلوقات الله"

الرئيس: "ركزوا على مجالات التكنولوجيا وفى بلاد كل مواطن فيها بينتج 100 ألف دولار"

الرئيس السيسى: مصر لديها كوادر بشرية متقدمة وهناك دول استفادت من البرمجيات بشكل كبير

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم