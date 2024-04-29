أستاذ المناخ: عوائد الهيدروجين الأخضر على الاقتصاد كبيرة

تحدث الدكتور على قطب أستاذ المناخ، عن اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الهيدروجين الأخضر، قائلا إن من أهداف الدولة ورؤية 2030 التنمية المستدامة والتى من ضمنها المناخ الأخضر والعدالة المناخية، وفى نفس الوقت التوصيات التي تقوم بها المؤتمرات الدولية كلها توصى بالتحول لاستخدامنا للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف على قطب، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك تخلى نسبيا وتدريجيا عن طاقة الوقود الإحفورى على مستوى العالم، ومن هنا كان اتجاه الدولة يتماشى مع الرؤية المناخية الدولية وتوصيات المؤتمرات ورؤية مصر 2030 في التحول في استخدام طاقة جديدة صديقة للبيئة كبديل لطاقة الوقود الإحفورى.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أنه مع رؤية 2030 كان يجب أن يكون هناك استثمارات دولية كان من ضمنها الاستثمار فى غاز الهيدروجين كبديل للطاقة، موضحا أن عوائد الهيدروجين الأخضر على الاقتصاد كبيرة، وسيخدم النقل البحرى والتصدير للخارج وسد احتياجات الدولة من الطاقة المستخدمة تدريجيا.