الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التضامن تشيد بدور الشركة المتحدة فى الحد من مشاهد التعاطى بدراما رمضان 2024

جريدة الدستور

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان 2024، وسعيها المستمر نحو الوصول لدراما مسئولةٍ ورشيدةٍ في تناولها لمختلف القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضية التعاطي والإدمان، ومع هذا الجهد الدرامي تواكب جهد إعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال شهر رمضان الماضي، حيث استثمر الصندوق التفاف الأسرة المصرية حول الأعمال الدرامية وأطلق حملة إعلامية تحت شعار "المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها..أنت أقوى من المخدرات"، وقد شاهدها خلال 20 يومًا ما يقرب من 26 مليون مُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، كما توجهت بالشكر لشركة ميديا هب على تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" لصندوق مكافحة الإدمان.

مساعد وزيرة التضامن: الشركة المتحدة تضع قضية المخدرات فى اهتمامها

وكرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لسعيها المستمر نحو الوصول لدراما مسئولةٍ ورشيدةٍ في تناولها مختلف القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضية التعاطي والإدمان، وتسلم درع التكريم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من الكُتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

القباج الإدمان والتعاطي التضامن شهر رمضان قضية التعاطي وعلاج الإدمان

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