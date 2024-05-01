اتفاقية تعاون بين اتحاد الجمعيات وجامعة عين شمس

التقى الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس بالنيابة عن الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لإعداد مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجامعة عين شمس.

ضم اللقاء الدكتورة وجيدة أنور نائب رئيس الاتحاد والأستاذ بكلية الطب بالجامعة، كما حضر اللقاء ممثلون من إدارة الجامعة المسئولين عن الأنشطة المجتمعية.

وعرضت الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وشئون البيئة أنشطة القوافل الطبية بالمحافظات التي تشمل أنشطة تنموية مختلفة بجانب الخدمات الطبية من التخصصات المختلفة.

عرضت أيضا الإنجاز الذي تم في إنشاء مستشفى المسنين بكلية الطب التي تضم برامج تدريبية لجليس المسن مما لها من أهمية واحتياج بالمستشفى ولخدمة المسنين بالمجتمع.

وأبدى عبدالقوي اهتماما بالغا برعاية المسنين ومشاركة الاتحاد والجمعيات للتوسع في هذه البرامج على المستوي القومي، كما أبدي أهمية المشاركة المجتمعية لرعاية المسنين بالمنازل.

وقال عبدالقوي إن المشاركة بين الجامعة بكوادرها المختلفة والمجتمع المدني تعد من أهم السبل لحل المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الحاضر ومن أهمها زيادة المشكلة السكانية التي تؤدى إلى أمية ونقص في الموارد والمرض وما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، وتعد جامعة عين شمس بخبرائها في المجالات المختلفة قوة داعمة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاشتراك في عدة مبادرات رئاسية منها محو الأمية وتعليم الكبار، نشر مبادئ الصحة العامة.

واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما يلي:

-تعزيز برامج محو الأمية.

-إطلاق قوافل تنموية وطبية في المحافظات بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والنوعية.

-البرامج التدريبية من أجل التشغيل.

-المشاركة في المبادرات الرئاسية ومبادرة حياه كريمة.

-المشاركة في التغطية الإعلامية، المرئية، والمسموعة، والمقروءة للإعلان عن الحملات.

-توفير قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة له على مستوى الجمهورية.

-إعداد ندوات توعوية تثقيفية متنوعة في كل المحافظات.