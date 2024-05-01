الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتفاقية تعاون بين اتحاد الجمعيات وجامعة عين شمس

اتفاقية تعاون
اتفاقية تعاون

التقى الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس بالنيابة عن الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، لإعداد مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجامعة عين شمس.

ضم اللقاء الدكتورة وجيدة أنور نائب رئيس الاتحاد والأستاذ بكلية الطب بالجامعة، كما حضر اللقاء ممثلون من إدارة الجامعة المسئولين عن الأنشطة المجتمعية.

وعرضت الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وشئون البيئة أنشطة القوافل الطبية بالمحافظات التي تشمل أنشطة تنموية مختلفة بجانب الخدمات الطبية من التخصصات المختلفة.

عرضت أيضا الإنجاز الذي تم في إنشاء مستشفى المسنين بكلية الطب التي تضم برامج تدريبية لجليس المسن مما لها من أهمية واحتياج بالمستشفى ولخدمة المسنين بالمجتمع.

طلعت عبد القوي: الحوار الوطني بمثابة ذراع الدولة

وأبدى عبدالقوي اهتماما بالغا برعاية المسنين ومشاركة الاتحاد والجمعيات للتوسع في هذه البرامج على المستوي القومي، كما أبدي أهمية المشاركة المجتمعية لرعاية المسنين بالمنازل.

وقال عبدالقوي إن المشاركة بين الجامعة بكوادرها المختلفة والمجتمع المدني تعد من أهم السبل لحل المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الحاضر ومن أهمها زيادة المشكلة السكانية التي تؤدى إلى أمية ونقص في الموارد والمرض وما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، وتعد جامعة عين شمس بخبرائها في المجالات المختلفة قوة داعمة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاشتراك في عدة مبادرات رئاسية منها محو الأمية وتعليم الكبار، نشر مبادئ الصحة العامة.

واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما يلي:

-تعزيز برامج محو الأمية.

-إطلاق قوافل تنموية وطبية في المحافظات بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والنوعية.

-البرامج التدريبية من أجل التشغيل.

-المشاركة في المبادرات الرئاسية ومبادرة حياه كريمة.

-المشاركة في التغطية الإعلامية، المرئية، والمسموعة، والمقروءة للإعلان عن الحملات.

-توفير قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة له على مستوى الجمهورية.

-إعداد ندوات توعوية تثقيفية متنوعة في كل المحافظات.

المؤسسات الأهلية غادة فاروق طلعت عبد القوي ضياء زين العابدين

مواد متعلقة

عضو بالتحالف الوطنى: مستمرون فى إرسال المساعدات لأهالى غزة

وفقًا للقانون.. هل يحق لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش ؟

التضامن والنيابة العامة تنظمان الدورة التدريبية الأولي في أعمال الضبطية القضائية

صرف معاشات مايو غدًا.. وإجراءات الاستعلام عن الرقم التأميني

مرسال تشارك فى قافلة التحالف الوطنى الثامنة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

صناع الخير تسلم 35 فتاه من اليتيمات وغير القادرات منح مالية لمساعدتهن فى إتمام زواجهن

التضامن: 87 مكتبًا للاستشارات الأسرية على مستوى الجمهورية

التضامن تتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى إتاحة السينما للأشخاص ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس