الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

علاج الإدمان: تحليل 33 عملا دراميا في رمضان

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، منذ قليل، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق لتحليل مشاهد التعاطي والإدمان بدراما رمضان، حيث تم تحليل المضمون لـ 33 عملا دراميا هذا العام.

وأوضح أن التحليل أظهر أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات انخفضت في الأعمال الدرامية في رمضان الماضي لـ 0.4 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017.

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وأشار إلى أن هناك  أنواع من المخدرات ظهرت فى الدراما ومنها الكحوليات بنسبة 73% والحشيش 22% والهيروين 17%، وأدوية 2%.

كما استعرض "عثمان" المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2024 وهى السلوك الاعتيادي بنسبة 88% ونسيان الهموم 27% وخفة الظل 4% ومسكن للألم 3% ومساعدة على التركيز 2% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد..

اما الظواهر الإيجابية، أكد أن 14% من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع، كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الخامس على التوالي وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل دعم للعلاج من مرض الإدمان.
 
جاء ذلك خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

عمرو عثمان رمضان وعلاج الإدمان والتعاطي الكحوليات بنسبة المخدرات

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