الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: 70 % من شبابنا يستقون معلوماتهم عن التدخين من الأعمال الدرامية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التدخين فى دراما رمضان انخفضت من 13 % عام 2017 إلى 2،4% في رمضان 2024، كما انخفضت مشاهد التعاطي إلى 0.4% بعدما كانت 4% في دراما رمضان 2017.

وأكدت خلال الإعلان عن نتائج التعاطي والإدمان بدراما رمضان، أن ذلك جاء متسقًا مع زيادة الأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتي وصلت إلى 5 أعمال، بينما وصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي إلى 15 عملًا، ووصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي والإدمان معًا إلى 4 أعمال، كما استمرت عدد من الأعمال خالية من التعاطي والإدمان لأكثر من موسم هذا على مستوي التحليل الكمي.

نيفين القباج: بنك الطعام المصرى يعمل بعقل المستثمر وقلب التنمية

وأشارت إلى أن 70% من أطفالنا وشبابنا يستقون معلوماتهم عن قضية التدخين والتعاطي من الأعمال الدرامية، وذلك وفقًا لدراسة علمية أجراها صندوق مكافحة الإدمان، لذلك تعهدت الوزارة أن تسلك طريق الحوار والتواصل ومخاطبة المسئولية المجتمعية لصناع الدراما لتطوير التناول الدرامي للقضية في مناخٍ من حرية الرأي والفكر والإبداع الذي يكفله الدستوري المصري، وتم التوافق مع صناع الدراما على ميثاق أخلاق تم إعلانه تحت رعاية رئيس الجمهورية في مايو 2015 ليشكل إطارًا إرشاديًا لصناع الدراما لتناول مشكلة التعاطي والإدمان، وفي إطار هذا الميثاق تم خفض نسبة مشاهد التدخين والتعاطي بشكل ملموس في الأعمال الدرامية. 

أما علي مستوى تحليل المضمون، أوضحت "القباج" أنه تم رصد خطوط درامية تتفاعل مع قضية التعاطي والإدمان وتواجه مستجداتها بشكل أكثر من رائع، فوجدنا مشاهد تتناول رفع الوصمة عن مريض الإدمان، وأعمال تطرقت إلى أهمية التأهيل الاجتماعي والنفسي، كما تم تناول خطورة إساءة استخدام المهدئات والمواد المؤثرة علي الحالة النفسية خاصة بين الإناث، وتم في إطار فني جذاب تناول خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان"16023" ودوره في توفير العلاج المجاني المتكامل، وغيرها من السياقات الدرامية التي تعبر عن وعي صناع الدراما بهذه القضية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الادمان التدخين رمضان مشاهد التعاطي

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين