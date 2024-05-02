التضامن: 70 % من شبابنا يستقون معلوماتهم عن التدخين من الأعمال الدرامية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التدخين فى دراما رمضان انخفضت من 13 % عام 2017 إلى 2،4% في رمضان 2024، كما انخفضت مشاهد التعاطي إلى 0.4% بعدما كانت 4% في دراما رمضان 2017.

وأكدت خلال الإعلان عن نتائج التعاطي والإدمان بدراما رمضان، أن ذلك جاء متسقًا مع زيادة الأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتي وصلت إلى 5 أعمال، بينما وصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي إلى 15 عملًا، ووصل عدد الأعمال الخالية من التعاطي والإدمان معًا إلى 4 أعمال، كما استمرت عدد من الأعمال خالية من التعاطي والإدمان لأكثر من موسم هذا على مستوي التحليل الكمي.

وأشارت إلى أن 70% من أطفالنا وشبابنا يستقون معلوماتهم عن قضية التدخين والتعاطي من الأعمال الدرامية، وذلك وفقًا لدراسة علمية أجراها صندوق مكافحة الإدمان، لذلك تعهدت الوزارة أن تسلك طريق الحوار والتواصل ومخاطبة المسئولية المجتمعية لصناع الدراما لتطوير التناول الدرامي للقضية في مناخٍ من حرية الرأي والفكر والإبداع الذي يكفله الدستوري المصري، وتم التوافق مع صناع الدراما على ميثاق أخلاق تم إعلانه تحت رعاية رئيس الجمهورية في مايو 2015 ليشكل إطارًا إرشاديًا لصناع الدراما لتناول مشكلة التعاطي والإدمان، وفي إطار هذا الميثاق تم خفض نسبة مشاهد التدخين والتعاطي بشكل ملموس في الأعمال الدرامية.

أما علي مستوى تحليل المضمون، أوضحت "القباج" أنه تم رصد خطوط درامية تتفاعل مع قضية التعاطي والإدمان وتواجه مستجداتها بشكل أكثر من رائع، فوجدنا مشاهد تتناول رفع الوصمة عن مريض الإدمان، وأعمال تطرقت إلى أهمية التأهيل الاجتماعي والنفسي، كما تم تناول خطورة إساءة استخدام المهدئات والمواد المؤثرة علي الحالة النفسية خاصة بين الإناث، وتم في إطار فني جذاب تناول خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان"16023" ودوره في توفير العلاج المجاني المتكامل، وغيرها من السياقات الدرامية التي تعبر عن وعي صناع الدراما بهذه القضية.