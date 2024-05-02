وزيرة التضامن:20 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان بعد اطلاق حملة المخدرات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان الحملة الإعلامية التى اطلقها الصندوق تحت شعار "المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها..أنت أقوى من المخدرات "ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023"، حيث تلقى الخط الساخن ما يقرب من 20 ألف اتصالا لطلب العلاج من الإدمان على مدار 20 يوما من إطلاق الحملة بما يمثل "خمس أضعاف" معدل طلبات العلاج المعتادة في إشارة إلى قيمة وأهمية الإعلام بمختلف أدواته في مواجهة مشكلة التعاطي والإدمان.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024،ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ‏

وأوضحت " القباج "أن وزارة التضامن الاجتماعي أنتجت أكثر من (100) فيلمًا وثائقيًا وتسجيليا في سبيل دعم الإعلام التنموي ورسالته التنويرية الاجتماعية والثقافية وقامت الوزارة خلال الأسبوع الماضي علي هامش مشاركتها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالتجهيز الكامل لـ أستديو خاص بإنتاج الأفلام القصيرة والتسجيلية لصغار المبدعين، كما تعاونت الوزارة منذ أيام مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لإتاحة السينما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في تجربة فريدة يتم استحداثها لأول مرة في سبيل دعم التذوق الفني لذوي الإعاقة.

واشارت الى أنه تم الاحتفال منذ أسابيع بإطلاق كتاب 100 فيلم للتضامن الاجتماعي علي هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، وهذه نماذج من الخطوات التي تجسد إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة ودور الفن في تشكيل وعي ووجدان المجتمع المصري ويمتد قوة تأثره إلي المجتمع العربي بأسره.