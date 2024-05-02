الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: رفع الحد الأقصى لتمويل "بدايتها فكرة" ليصل إلى 20 مليون جنيه

نيفين القباج
نيفين القباج

 صرحت نيفين القباج،  وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.
 
وأكدت القباج أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب، ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكل جوانبها يهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء علي الدخول إلي سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه المشروعات.

 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن قيمة التمويل تتراوح بين 200 ألف جنيه وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة حتي 5 سنوات.
 

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في ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان والموارد البشرية والخزانة أن تمويل "بدايتها فكرة" يستهدف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وتمويل شراء الآلات الجديدة أو المستعملة والسيارات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي والعيادات والصيدليات، بالإضافة إلي تمويل الحضانات.
 
 وأوضح عبدالفضيل أن من شروط التمويل أن يكون العميل مصري الجنسية وتتراوح السن من 21 عاما وألا يتجاوز 60 عاما وقت المنح مع وجود ضامن شخصي وعمل استعلام ائتماني وميداني وتوافر دراسة جدوى للمشروع.
 
الجدير بالذكر أنه تم تمويل مشروعات مختلفة تتنوع بين المشروعات التجارية والصناعية والخدمية وتمويل لشراء سيارات كهربائية، وبذلك يتمكن العميل من التمتع بسيارة جديدة صديقة البيئة التي لا تصدر عنها عوادم بهدف دعم البيئة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.

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