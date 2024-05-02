الخميس 02 مايو 2024
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مصر

علاج الادمان: المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات انخفضت في الأعمال الدرامية

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

 استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2024، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تحليل المضمون لعدد 33 عمل درامي هذا العام وأن من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2022 السجائر بنسبة 77%، وشيشه 14% وسيجار 10%،وتدخين الكتروني 3%  وبايب 0.8% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من نوع تدخين.

وأوضح " عثمان " أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات انخفضت في الأعمال الدرامية في رمضان الماضي لـ  0.4 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017 وان من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 73% والحشيش 22% والهيروين 17%،وأدوية 2%  وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة
 

 المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات


وقال "عثمان " إن المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2024  سلوك اعتيادي 88% ونسيان الهموم 27% وخفة الظل 4% ومسكن للألم 3% ومساعدة على التركيز 2% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد،كما استعرض الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2024  منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية حيث أن 14 % من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الخامس على التوالي  وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل دعم  للعلاج من مرض الإدمان بجانب استمرار انخفاض نسب التدخين والتعاطي

علاج الإدمان: تحليل 33 عملا دراميا فى رمضان

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علاج الإدمان الكحوليات التناول الدرامي

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