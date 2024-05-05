"التضامن" تطلق ندوات توعوية لحجاج الجمعيات الأهلية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ندوات تثقيفية وتوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام على مستوى جميع المحافظات؛ لتوعية الحجيج بإرشادات مناسك الحج.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات، الذين يبلغ عددهم 7500 حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، حيث قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع كافة الفنادق التي ستستقبل حجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة، وجميعها فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز، والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم التعاقد مع إحدى أفضل شركات النقل لتوفير الباصات التي ستقل الحجاج للمشاعر المقدسة، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج، سواء الإدارية أو الدينية.