الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

خطوة نحو الاستقرار.. "التضامن" توفير 1023 مسكنًا لخريجي دور الرعاية

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توجيهات القيادة السياسية قد شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر خريجي دور الرعاية من توفير بطاقات تموين وضمهم لمظلة التأمين الصحي، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.

وأشارت خلال الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية في تشكيلها الجديد، الى أنه تم شراء 1023 وحدة سكنية وتأثيثها بقيمة 400 مليون جنيه للأبناء من دور الرعاية الاجتماعية من كريمى النسب، وتم تسليم707 منهم في عام 2023، كما تمت الإفادة بأن عام 2024 سيشهد شراء 1300 وحدة سكنية أخرى مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب" أبناء مصر" الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.

المصروفات التعليمية 

ولفتت الى المزايا التى تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية، حيث تقوم الوزارة بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.

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و تختص اللجنة بعدد من المهام منها إجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها من وزارة التضامن مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وإجراء ما يلزم نحو تلافي الملاحظات، كذلك الاستلام النهائي للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل، وقد اوصت اللجنة عدد من التوصيات منها دراسة ما يلزم من سبل زيادة موارد لدعم حساب أبناء مصر ببنك ناصر الاجتماعي، وحوكمة عمليات التبرع للأيتام، وكذلك ما يتعلق بالملف الصحي ودراسة البدائل المتاحة للتأمين، والتعاون مع جهات القطاع الخاص الشريكة في إطار تدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل، مع أهمية توفير الاستشارات المهنية لهم بالتعاون مع مؤسسة سند وإتاحة القروض للأبناء لعمل مشروعات متناهية الصغر لمن يرغب في عمل مشروع، واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق وتحديث قاعدة بيانات للأبناء بالوزارة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القيادة السياسية التأمين الصحي بطاقات تموين

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