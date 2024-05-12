الرائدات المجتمعيات يتوجهن بالشكر لرئيس الجمهورية عقب قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

تلقت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من رسائل شكر من الرائدات المجتمعيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب القرار الذي أعلنته صباح اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا بدلا من 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

وعبرت الرائدات المجتمعيات عن تقديرهن لرئيس الجمهورية الذي يدعمهن ويثق في قدراتهن على نشر الوعى الصحيح للأسر الأولى بالرعاية، كما وجهن تحية تقدير وشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على النقلة النوعية التي قامت بها الوزارة تجاههن والثقة الكبيرة في إمكانياتهن في نشر الوعي الصحيح والإيجابي تجاه العديد من القضايا.

ويأتي هذا في الوقت الذي توجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للرئيس على موافقته لزيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، مؤكدة أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

وأكدت القباج أن الرائدات المجتمعيات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام، موضحة أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهن أيضًا جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

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