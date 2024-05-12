الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

"تضامن النواب" توافق على التقديرات المدرجة بموازنة 2024/2025 لـ قومي البحوث الاجتماعية

جريدة الدستور

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الموافقة على التقديرات المدرجة في موازنة العام الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع استمرار متابعة توصيات العام السابق التي لم يتم تنفيذها.

توصيات لجنة التضامن 

 

وأوصت اللجنة أيضاً بأهمية إتمام المرحلة الثانية في التحول الرقمي وتوفير المتخصصين، وإتمام التحول الإلكتروني الميداني، كما أرسلت توصية لمجلس الوزراء لاستثناء المركز القومي من حظر التدريب لطبيعة المكان لكونه مركز ذو طابع خاص.
كما قدم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية درع المركز لرئيس اللجنة عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب موازنة العام القومي للبحوث الاجتماعية النواب

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