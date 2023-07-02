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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتحدى فيوتشر فى الدورى للاقتراب من استعادة الدرع

الأهلى وفيوتشر
الأهلى وفيوتشر

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره فيوتشر إف سي اليوم الأحد في التاسعة والنصف على استاد "السلام وي" ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة استطاع استعادة صدارة الدوري برصيد 68 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيما يحافظ فيوتشر على المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي ثلاث مواجهات متتالية تبدأ من لقاء اليوم أمام فيوتشر، ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل التي تحسم الدوري.

في المقابل يسعى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، في تعويض خسارته الأخيرة أمام المصري في الجولة الماضية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة فيوتشر أكد خلالها أن المنافس يمتلك مجموعة مميزة من أفضل العناصر في الدوري المحلي.

وشدد المدير الفني على أن خسارة فيوتشر في الجولة الماضية ستكون دافعًا للمنافس في تعويض الهزيمة أو الخروج بنقطة من اللقاء.

وحشد مارسيل كولر القوة الضاربة للفريق استعدادًا لمواجهة فيوتشر، حيث اختار 20 لاعبًا لمواجهة اليوم وهم: محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وعلي معلول، خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ومحمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد الضاوي "كريستو"، حسين الشحات، محمد شريف، محمود "كهربا" وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

مباراة الأهلي وفيوتشر الدورى المصرى الاهلى فيوتشر درع الدوري

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