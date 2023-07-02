مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخب مصر الأوليمبي، عندما يلتقي نظيره الغيني، في مباراة الدور نصف لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة أمام غينيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

ويطمح المنتخب المصري، لتحقيق الفوز، من أجل بلوغ النهائي، وحصد بطاقة التأهل إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه.

وكان منتخب مصر الأوليمبي، قد استهل مشواره في البطولة، بالتعادل سلبيًا مع النيجر، ثم حقق بعدها الفوز على مالي، بهدف دون رد، قبل أن يتمكن من الفوز على الجابون، بثنائية نظيفة، في مباراة الجولة الثالثة.

موعد مباراة مصر وغينيا

ستقام مباراة مصر وغينيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وستنقل المباراة، عبر شاشة Bein Sports 4 المشفرة.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبي في مباراة غينيا

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأوليمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة غينيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد مغربي، محمد طارق، حاتم محمد، حسام عبدالمجيد.

وسط الملعب: محمود جهاد، محمود صابر، أحمد كوكا

الهجوم: أحمد قطة، إبراهيم عادل، أسامة فيصل

وفي حال تخطى عقبة غينيا، فسيكون منتخب مصر الأوليمبي، على موعد مع مواجهة مرتقبة في الدور النهائي، مع الفائز من المباراة الثانية لنصف النهائي، والتي ستجمع المغرب ومالي، في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط.