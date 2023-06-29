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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخامس إفريقيًا.. منتخب مصر يتقدم فى تصنيف فيفا الشهرى

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات، عن شهر يونيو 2023.

وأُقيمت فترة توقف دولية خلال شهر يونيو، هي الأخيرة في الموسم الكروي 2022/ 2023، والتي شهدت في أبرز أحداثها بقارة إفريقيا إقامة جولة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، أما في أوروبا فُلعبت جولتين من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024"، وتتويج منتخب إسبانيا بطلًا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا في النهائي.

وتقدم منتخب مصر مركزًا وحيدًا في تصنيف "فيفا" الصادر عن شهر يونيو، بعد فوزه على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا، إضافة لانتصار على جنوب السودان في مباراة ودية.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع والثلاثين في التصنيف العالمي، الخامس إفريقيًا، الرابع عربيًا، بعدما اكتسب 9.22 نقطة.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارته تصنيف "فيفا"، يليه منتخبا فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تقدم منتخب إنجلترا للمركز الرابع، وتراجع بلجيكا للمركز الخامس.

أما في قارة إفريقيا، فحافظ منتخب المغرب على صدارته، رغم تراجع مركزين ليحتل المركز الثالث عشر عالميًا، بعد فقدانه 22.29 نقطة، يليه منتخب السنغال في المركز الثامن عشر، ثم تونس في المركز الحادي والثلاثين، فـ الجزائر في المركز الثالث والثلاثين.

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا

1- المغرب (13 عالميًا)

2- السنغال (18 عالميًا)

3- تونس (31 عالميًا)

4- الجزائر (33 عالميًا)

5- مصر (34 عالميًا)

6- نيجيريا (39 عالميًا)

7- الكاميرون (43 عالميًا)

8- مالي (50 عالميًا)

9- كوت ديفوار (51 عالميًا)

10- بوركينا فاسو (55 عالميًا)

وبذلك، ضمن منتخب مصر التواجد في التصنيف الأول قبل إقامة قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مصر منتخب مصر الارجنتين

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