مابولولو يقترب من الحسم.. ترتيب هدافى الدورى قبل مباراة الأهلى وفيوتشر

اقترب الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، من حسم لقب هداف الدوري لصالحه بعدما سجل هدفين في مرمى حرس الحدود وأحكم قبضته على صدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

الأسبوع الثاني والثلاثون شهد تألق اللاعبين الموجودين في صدارة هدافي الدوري ونجح 8 منهم في هز الشباك، وكانت البداية مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل هدفًا في مباراة غزل المحلة، ثم سجل مروان حمدي مهاجم المصري هدفًا في مرمى فيوتشر وسجل الجنوب إفريقي فاخري لاكاي "هدفين" وزميله مصطفى فتحي هدفًا في مرمى سموحة.

وسجل محمد حمدي زكي مهاجم أسوان هدفًا في مرمى الإسماعيلي وفي نفس المباراة سجل محمد الشامي هدف التعادل للدراويش وسجل أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي هدفين في مرمى فاركو وبالأمس أعلن مابولولو عن رفضه التام لأى محاولة للاقتراب من صدارة هدافي الدوري بتسجيله هدفين في مباراة حرس الحدود.

ويملك مابولولو ميزة عن باقي ملاحقيه وهى وجود ثلاث مباريات متبقية للاتحاد ونفس الميزة يتمتع بها أحمد سيد زيزو الذي سجل عشرة أهداف ومحمد شريف مهاجم الأهلي ورصيده تسعة أهداف، لكن يبدو مابولولو الأقرب للفوز بلقب هداف الدوري هذا الموسم .. وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة اليوم بين الأهلي وفيوتشر.

ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة الأهلي وفيوتشر