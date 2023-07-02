حقق 18 انتصارا في 20 مباراة.. الأهلي لم يخسر محليا قبل مواجهة فيوتشر الليلة

يملك النادي الأهلي سجلاً هائلاً على المستوى المحلي في النصف الأول من عام 2023، ولم يعرف المارد الأحمر طعم الهزيمة في 20 مباراة خاضها في الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، وحقق خلالها أيضًا رقمًا مميزًا بالفوز بثلاثة أهداف في 8 مباريات، وتسجيل أهداف في كل المباريات باستثناء مباراة واحدة أمام المصري.

الأهلي خاض 16 مباراة ببطولة الدوري في النصف الأول من عام 2023، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة وتعادل مرتين فقط. حيث فاز على بيراميدز 3-0، وعلى إنبي 1-0 و2-0، وعلى الزمالك 3-0، وعلى البنك الأهلي 1-0 و3-0، وعلى أسوان 3-0، وعلى المقاولون 2-1، وعلى غزل المحلة 3-0، وعلى فاركو 3-0، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة على طلائع الجيش، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف، وعلى حرس الحدود 3-0، وتعادل مع الداخلية 1-1، ومع المصري بدون أهداف، وهي المباراة المحلية الوحيدة التي لم يسجل فيها الأهلي.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في بطولة كأس مصر، منها مباراتان في البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، فاز فيهما على سموحة 3-1 في الدور نصف النهائي وعلى بيراميدز 2-1 في المباراة النهائية. كما واجه منتخب السويس في مباراة دور الـ32 بنسخة الموسم الحالي من البطولة وفاز فيها بهدف سجله حسين الشحات.

وفي مباراة السوبر المصري، التقى الأهلي مع بيراميدز وفاز المارد الأحمر بهدف سجله علي معلول.