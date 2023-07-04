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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبد المسيح: الإسماعيلي يعاني "كابوس الهبوط" والأمل في هذا الرجل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

طالب محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر  السابق، المهندس محمود عثمان بالموافقة على تولي مهمة إدارة مجلس الدراويش لإنقاذ الفريق الأول الذى يواجه شبح الهبوط للقسم الثاني.

قال عبد المسيح، فى مداخلة إذاعية إن الإسماعيلي في حاجة إلى أبناءه المخلصين وليس هناك  أفضل من أبناء عائلة الراحل عثمان أحمد عثمان.

أكد عبد المسيح، الذى سبق له خوض انتخابات الإسماعيلي على مقعد نائب الرئيس، لكنه لم يوفق، أن مجلس يحيي الكومي كان ينظر تحت أقدامه ولا يعمل بالمشورة وهو ما جعل النادي البرتقالي يصل إلى هذه الحالة المذرية، لافتًا إلى أنه يعيش فى كابوس منذ 10 سنوات يتمنى أن يصحو منه.

وشدد نجم الدراويش السابق فى فترة الثمانينيات أن الإسماعيلي يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 مليون جنيه لإنقاذه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لو تم ضخّه من خلال محبى النادي سيتم استعادته إلى الأضواء من جديد؛ لأن الإسماعيلي اسم كبير يمكن تسويقه بشرط أن يكون هناك فكر إداري متطور مع تكاتف أبناءه وأن يكونوا على قلب رجل واحد.

وأعرب الظهير الأيسر السابق للدراويش عن أمله في هروب فريقه من شبح الهبوط، مؤكدًا أن لقاء الأهلي غدًا مصيري وليس أمام حمزة الجمل واللاعبين سوى أن يقاتلوا، للحصول على نقطة من لقاء برج العرب ومن بعده الفوز على الداخلية في القاهرة والإتحاد فى الإسماعيلية، لضمان البقاء في الدوري حيث يجب أن يتم التعامل مع هذه المباريات على أنها لقاءات كؤوس غير مسموح فيها بالهزيمة، مؤكدًا أن فريق الأهلي كتاب مفتوح أمام "الجمل" المطالب بالعمل على إيقاف مفاتيح لعب الفريق الأحمر.

ويعاني الإسماعيلي بقوة هذا الموسم، حيث دخل النادي ضمن الفرق المهددة بالهبوط مع الداخلية والحرس وأسوان وسيراميكا.

محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي الاسماعيلى يحيى الكومي الاهلى

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