الوكرة القطرى يعلن الاتفاق مع الأهلى على ضم حمدى فتحى

أعلن نادي الوكرة القطري عن التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب المنتخب الوطني الأول ونادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم حمدي فتحي بالانتقال لصفوف فريق الوكرة خلال الانتقالات الجارية، بعدما قدم النادي عرضًا مغريًا لنادي الأهلي مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وجاء بيان النادي عبر الموقع الرسمي على النحو الآتي: أكد سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة، أن صفقة انتقال حمدي فتحي، لاعب نادي الأهلي المصري، إلى صفوف الموج الأزرق اقتربت من الحسم بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة بداية من نادي الوكرة ومرورًا بنادي الأهلي ووصولًا إلى اللاعب.

وقال: خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل وبالتالي أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

وأضاف: سيخضع حمدي فتحي للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام.

وتابع: صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية.